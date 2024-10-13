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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد الموريتاني يطرح تذاكر البيع لمباراة الإياب بتصفيات إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الموريتاني على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلومات حول طريقة شراء تذاكر مباراة الإياب أمام المنتخب المصري المقامة على أراضيها، وكيفية الدخول إلى الملاعب وذلك بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.
وذكر الاتحاد أنه سيتم البدأ في بيع التذاكر عند الساعة الرابعة من مساء اليوم الأحد الموافق 13 أكتوبر ، ويتم بيع التذاكر من خلال ملعبين وهما "الملعب الأولمبي وملعب لكصر" ، على أن يمنع بيه أكثر من تذكرتين لشخص واحد .
 

كما نوه الاتحاد إلى أنه لا توجد تذاكر للبيع قرب ملعب شيخا بيديا في يوم المباراة ، وسوف تفتح أبواب الملعب عند الساعه الواحدة ظهراًيوم المباراة .
 

أما عن أسعار تذاكر البيع ، فقد طرح الاتحاد سعر المدرجات المركزية 300 أوقية ، والمدرجات الجانبية 200أوقية ، والمدرجات الأخرى 100 أوقية .

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