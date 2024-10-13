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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أسرة طفل العجوزة تكشف كواليس وفاته إثر سقوطه من علو

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة طفل إثر سقوطه من شرفة المنزل.

واستمعت جهات التحقيقات لأقوال أسرة الطفل حول ملابسات الحادث، فقالوا إن الطفل سقط اثناء لهوه بشرفة المنزل، حيث تفاجئنا بسقوطه نظراً لانشغالنا عنه، ونفوا وجود الشبهه الجنائية حول الواقعة.

تلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سقوط طفل من علو بدائرة القسم.

بانتقال الأجهزة الأمنية تبين أنه أثناء وقوف طفل على كرسي بشرفة الوحدة السكنية محل سكنه اختل توازنه وسقط متوفيا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أسرة طفل سقوط مباحث قسم شرطة العجوزة النجدة النيابة العامة