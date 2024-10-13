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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حادث قطار المنيا.. خروج ١٩ من المصابين بعد تلقى العلاج بالمستشفى

حادث مصابى المنيا
حادث مصابى المنيا
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خرج  ١٩ مصاب  فى حادث قطار  المنيا   بعد  تلقى  العلاج  بمستشفى المنيا  العام  .
وكان   الدكتور بيتر وجيه  مدير قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة   بزيارة  المصابين في حادث تصادم  جرار بقطار في منطقة ماقوسة جنوب المنيا و  اطمئن علي حالتهم الصحية   وتابع تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية اللازمة لهم  وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة

وكان اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا صباح اليوم بحادث تصادم قطارين، وبالانتقال والفحص من خلال الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، تبين حدوث تصادم جرار قطار بعربات قطار النوم رقم 1087 أثناء تخزينه بمنطقة ماقوسة، وهو ما تسبب في سقوط عربتين بترعة الإبراهيمية، ووفاة مجند وإصابة 21 آخرين.

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