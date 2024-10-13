بـ 35 مليون جنيه.. الصحة والتعاون اليابانى يدعمان مستشفى الفيوم العام بجهاز أشعة مقطعية

دعمت وزارة الصحة والسكان صحة الفيوم بجهاز اشعة مقطعية لمستشفى الفيوم العام وهو منحة يابانية ويأتى ذلك فى إطار التعاون المصرى اليابانى، والجهاز ماركة توشيبا يتجاوز سعره 35 مليون جنيه.

و عملت إدارة المستشفيات بالمديرية على توفير هذا الجهاز المتطور لقسم الأشعة بمستشفى الفيوم العام، حيث تم التجهيز لتوريد وتشوين وتركيب وتشغيل الجهاز والتدريب عليه.

وقد بدأ الإعداد له من شهر 12/2023 حيث تم التنسيق بين جهات عديدة منها الإدارة العامة للأشعة والجهة المانحة والشركة الموردة ومديرية الصحة بالفيوم وإدارة المستشفى.

و تم الانتهاء من عمل المعايرة النهائية للجهاز وتدريب الفنيين وتم تسليم الجهاز وتشغيله ويعد هذا الجهاز اضافة لمحافظة الفيوم كالتالي: رفع كفاءة الخدمه الطبية المقدمة بمستشفى الفيوم العام حيث ان جهاز الأشعة المقطعية 160مقطع احدث طراز ياباني الصنع يتميز بدقة فائقة التصوير بمقاطع متناهية الدقة مما يتيح أعلي درجة من التفاصيل واعلي درجة من الجودة.

وتتيح تكنولوجيا التصوير متعدد المقاطع إمكانية الحصول علي اعلي جودة فى التصوير بجرعات إشعاعية أقل وكذلك كميات أقل من الصبغات الغير مؤينة، وذلك لجميع الاعضاء الداخليه في الجسم.

وبناءا على ذلك يتقدم الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على دعمه المستمر لمنظومة الصحة بالفيوم لرفع كفاءة المنشآت الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لاهالى الفيوم والشكر ايضا الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجى و الاستاذ الدكتور محمد فوزى مستشار وزير الصحة لشئون الاشعة والدكتورة سهام السعدنى مدير عام الادارة العامة للأشعة بوزارة الصحة والسكان.

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