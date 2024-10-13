التحقيق مع "كروان مشاكل" في الاعتداء بالضرب على طفل

تباشر نيابة حدائق القبة التحقيق مع تيك توكر أحمد علي، المعروف إعلاميا بـ “كروان مشاكل” بالاعتداء علي طفل بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات اتهام سيدة لكروان مشاكل الاعتداء علي نجلها بالضرب وإصابته وقدمت تقرير طبي يفيد حالة الطفل.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغ من سيدة، اتهمت تيك توكر "أحمد علي، المعروف إعلاميا بـ "كروان مشاكل"، بالاعتداء ضربًا على نجلها وإصابته قالت السيدة في محضرها، إن مشادة كلامية نشبت بين نجلها و"مشاكل"، تطورت إلى اعتداء الأخير على ابنها ضربا محدثا إصابته.



وأشارت السيدة إلى أنها أثناء معاتبتها "مشاكل" اعتدى عليها بالسب والضرب، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.