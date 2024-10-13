المنتخب يخوض مرانه الأخير قبل السفر لمواجهة موريتانيا

يخوض المنتخب المصري مرانه الأخير على ملعب زد بالتجمع في التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك قبل سفره إلى نواكشوط لمواجهة موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وقد أدى المنتخب المران بملعب زد لكونه ملعب نجيل صناعي بمواصفات عالمية والمنتخب سيخوض مباراة موريتانيا على ملعب نجيل صناعي .

وتغادر بعثة المنتخب عصر اليوم إلى موريتانيا على متن .طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة المنتخب الموريتاني ،ويترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وعزز المنتخب صدارته لترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وذلك عقب فوزه على نظيره الموريتاني 2 / صفر، الجمعة الماضية ، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات .