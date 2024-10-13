محاكمة المتهمين بالنصب على المواطنين وتزوير المستندات بالجمالية

أحالت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم، متهمين بالتزوير في محررات رسمية والنصب على المواطنين مستغلين حاجاتهم للقروض البنكيه، والاستيلاء على أموالهم، إلى محكمة الجنح.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية .



تلقى قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سائق بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وقيام الأخير بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله وإيهامه بقدرته على توفير أوراق رسمية له "مزورة" لتسهيل التحصل على قروض من البنوك إلا أنه قام بالنصب عليه.



عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (مستندات منسوبة لإحدى الشركات "مزورة" - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" – طابعة - عدد 6 أختام منسوبين لجهات مختلفة - طبنجة صوت - عدد من الطلقات- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.