تخريج دفعتين من معهدي الدراسات والرعاية بطما

احتفلت إيبارشية طما، الأيام الماضية، بتخريج الدفعة الـ ٢٥ من معهد القديس أثناسيوس الرسولي للدراسات اللاهوتية التابع للإيبارشية، ودفعة جديدة من معهد الرعاية والتربية (فرع طما)، في كنيسة الشهيدة دميانة بطما، وبحضور الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية وجاء ذلك وفق البيان المنشور منذ قليل علي الصفحه الرسميه للايبارشيه .

تضمن الحفل كلمة ألقاها الأنبا اسحق عن "أهمية توظيف التكنولوچيا والذكاء الاصطناعي بالخدمة"، وحثٌ جميع الخدام والخادمات من أبناء الإيبارشية على ضرورة الالتحاق بمعهد الدراسات، وأيضًا نشيد الكلية الإكليريكية، كما قرأ الخريجين تعهٌد المعهد.

كما سلّم الأنبا إسحق شهادات التقدير لخريجي معهد الدراسات اللاهوتية، وشهادات التخرج للخريجين، والذين بلغ عددهم ٤٢ خريج وخريجة من معهد الدراسات، و١٨ خريج وخريجة من معهد الرعاية والتربية من أبناء الإيبارشية، وتم التقاط الصور التذكارية.