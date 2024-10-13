النيابة: لا توجد شبهة جنائية حول وفاة طالب بمنشأة القناطر

تباشر النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول غرق طالب فى مياة الرياح الناصري بمنشأة القناطر.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، وتبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة، وقررت النيابة العامة تسلم جثمانه لذوية وصرحت بالدفن.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالب في مياه النيل بالرياح الناصري بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.

وبالفحص تبين أنه عقب نزوح طالب إلي مياه النيل للاستحمام جرفته المياه لعدم اجادته السباحة ولم يتمكن من الخروج، جري انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتم نقلها إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.