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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

افتتاح الدورة التدريبية للرخصة الأفريقية A4 بحضور علاء نبيل

دورة تدريبة
دورة تدريبة
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افتتح علاء نبيل المدير الفني للاتحاد والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين وإيهاب الجندي مقرر الادارة الفنية، دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة A وهى الرابعة من دبلومة التدريب الافريقية بعدد ٢٨٠ ساعة لمدة ٦ شهور وتنفذ على مدار ٦ كورسات ويقوم المدربين بالتطبيق العملى على الأندية بين كل كورس .

ويشارك فى الدورة كل من .. نبيل محمود - محمد الجرداوى ـ احمد سعيد اوكا ـ محمد عز ـ رضا الفيداوى ـ أسامة زكى ـ محمود الدمشيتى ـ محمود الشيمى ـ عبد الناصر عباس ـ محمد عبد الرؤوف ـ تامر مرسي ـ احمد محمدى ـ احمد لطفى ـ محمد الصغير ـ احمد مصطفى ـ احمد عبد الرحمن ـ محمد الزلاقى ـ محمود الطاهرى ـ احمد كمال عبد المنعم ـ علاء عبد الرؤوف ـ محمد عرفة ـ احمد السيد ـ اشرف الزواوى ـ نشوى شرابى - ضياء الخطيب .

وهناك نشاط مكثف لإدارة المدربين حيث يبدأ غدا الكورس الثالث من الرخصة C4 C5 بفرع الجيزة والرخصة C9 C8 بالقاهرة ، وبعد غد الكورس الثانى من الرخصة C11 C10 بالقليوبية والغربية .

- دورة تدريبية علاء نبيل المدير الفني للاتحاد