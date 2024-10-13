إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بحوض "الستين" بطامية الفيوم

شدد الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على جهاز حماية الأراضى بالمديرية برئاسة المهندسة وسام البحيري مدير إدارة حماية الاراضى وعلى السادة مديري الإدارات الزراعية بالمراكز بالمتابعه المستمره ورصد اي حالات تعدى على الأرض الزراعية وإزالتها في المهد.

وأكد وكيل الوزارة بالازالة الفورية لمختلف صور التعديات على الاراضي الزراعيه وإتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين حفاظ على الرقعه الزراعية التى هى عصب الإقتصاد القومى.

وفي ذات السياق قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية برئاسة المهندس نصر شعبان مدير عام الادارة ويرفقه رئيس قسم جهاز الحماية والجهات المسؤله بالازاله الفوريه حاله تعدى حاله تعدى بناحيه دار السلام حوض الستين بناء سور بالبلوك على مساحة قيراط.