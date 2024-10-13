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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هاريس تتهم ترامب بعدم الشفافية بشأن حالته الصحية

هاريس وترامب
هاريس وترامب
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 اتهمت المرشحة عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس منافسها الجمهوري دونالد ترامب بعدم الشفافية بشأنه صحته، وذلك بعد نشر تقرير طبي خاص حول صحتها.


وقالت هاريس - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد - إنه من الواضح أن ترامب وفريقه لا يريدان أن يعرف الشعب الأمريكي ما إذا كان مؤهلا بالفعل ليكون رئيسا أم لا.
من جانبها، ردت حملة ترامب قائلة - في بيان - إنه يتمتع بصحة مثالية متهمة هاريس بالافتقار إلى القوة لقيادة البلاد.
وفي رسالة صدرت أمس السبت تلخص سجل هاريس الطبي وحالتها الصحية، كتب الدكتور جوشوا سيمونز العقيد في الجيش الأمريكي وطبيب نائبة الرئيس أن هاريس البالغة من العمر 59 عاما، أنها تحافظ على نمط حياة صحي ونشط، وأن نتائج آخر فحص طبي خضعت له في أبريل الماضي كانت عادية.
ولم يصدر ترامب سوى القليل جدا من المعلومات الصحية، حتى بعد أن خدشت رصاصة أذنه أثناء محاولة اغتياله في يوليو الماضي.. وفي الوقت الذي أصدر فيه مكتب هاريس التقرير الطبي، سلطت حملتها الضوء على التقارير الإعلامية الأخيرة التي أثارت تساؤلات حول صحة ترامب وقدراته الذهنية وعدم تقديمه معلومات حول حالته الصحية وسجله الطبي.

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