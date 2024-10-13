استمرار الانتهاكات الإجرامية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

صرح نعمان رمضان رئيس مجلس قروي "تل" أن الانتهاكات والأعمال الإجرامية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مازالت مستمرة، حيث اشعلت القوات الإسرائيلية، اليوم /الأحد/ النيران في أراضي المواطنين بقرية "تل" جنوب غرب نابلس، بفعل إطلاقها قنابل الغاز السام على المزارعين.



وأفاد رئيس المجلس - في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام تجاه المزارعين أثناء قطفهم الزيتون في منطقة "العرقان"، ما أدى إلى اشتعال النيران في أراضي المواطنين المزروعة بالزيتون، مضيفا أن المواطنين غادروا المكان بسبب النيران المشتعلة، وقنابل الغاز التي أطلقها الجنود نحوهم.

في سياق متصل اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواطن من القرية أثناء ذهابه لقطف محصول الزيتون، كما أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند جدار الفصل والتوسع العنصري شمال محافظة طولكرم.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر رائد ياسين، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة شاب من طولكرم (24 عاما)، بالرصاص الحي في القدمين، إضافة إلى حدوث كسر فيهما، أطلقها عليه جنود الاحتلال في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري غرب بلدة دير الغصون شمال المحافظة، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الأحد/ قرية مادما جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي "مادما" عبد الله زيادة، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من عدة محاور، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت، ونصبت حاجزا قرب المدرسة الثانوية المختلطة، وسط أعمال استفزاز، ما أثار الرعب والهلع بين صفوف الطلبة.

في ذات السياق أفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، باندلاع مواجهات بين المواطنين الفلسطينين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في قرية حوسان غرب بيت لحم، حيث تركزت المواجهات في منطقة المطينة على المدخل الشرقي، حيث أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام،

كما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحلات التجارية في منطقة المطينة إغلاقها، ومنعت حركة مرور المركبات وتنقلات المواطنين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال في منطقة المطينة احتجزت عددا من المواطنين، بعد دهم منزالهم، وأطلقت قنبلة صوت داخل محل تجاري.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إجراءاتها العسكرية على حاجزي عورتا، ودير شرف غرب نابلس،وتشهد قرى وبلدات نابلس تصاعدا في حجم الاعتداءات التي ينفذها الاحتلال ومستعمروه مع دخول موسم قطف الزيتون، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بلدة بيت لقيا شمال غرب رام الله.