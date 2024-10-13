"دي-كاف" يواصل مبادرة "الفن للجميع" للعام الثامن على التوالي

يستمر مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) في نسخته الـ12، المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 أكتوبر حتى 10 نوفمبر، في تقديم مبادرة "الفن للجميع" التي أطلقها في عام 2017 خلال نسخته السادسة، تهدف المبادرة إلى إتاحة فعاليات المهرجان لجميع فئات المجتمع، خاصة الفئات المهمشة أو الفئات ذات الأوضاع الاجتماعية أو الاقتصادية الأكثر احتياجًا للدعم.

ويتعاون "دي-كاف" هذا العام مع عدد من المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، مثل مؤسسة "بناتي"، و"مرسال"، و"تير دي زوم"، و"أكون"، ومشروع "هي في السينما"، حيث يمنح المهرجان 10 تذاكر مجانية يوميا لمختلف عروضه للمتعاملين المهتمين بالفنون.

يذكر أنه على مدار 7 سنوات، تمكن "دي-كاف" من إتاحة الفرصة لأكثر من ٢٠٠٠ شخص من الغير القادرين، لحضور العروض الفنية المتنوعة التي ينفرد بها المهرجان، وذلك بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني، انطلاقاً من إيمانه بأن الفن قوة مؤثرة يجب أن تكون متاحة للجميع.

وتشمل الدورة الحالية 26 عرضًا متنوعًا بين الفنون الأدائية، وفنون الميديا الحديثة، والموسيقى، والفعاليات الخاصة، يُقدم هذه العروض 124 فنانًا من 21 دولة، بالإضافة إلى 9 ورش عمل في مجالات متنوعة، كما يشمل المهرجان برنامج "القاهرة تنادي" الذي يستضيف 13 مخرجًا ومصمم رقص من العالم العربي.