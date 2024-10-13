رئيس الأقصر: رفع 4395 طن قمامة وأتربة وتراكمات خلال أسبوعين

صرح اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، أنه تنفيذ عدد من الحملات المكبرة للنظافة بالشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المدينة، أسفرت عن رفع 4395 طن مخلفات بواقع (٢٧٩٨) طن قمامة، و (١٥٩٧) طن أتربة وتراكمات بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٨ حتى يوم السبت الموافق 12 من شهر أكتوبر الجاري.

محافظ الأقصر يوجه بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة

وأوضح الشرابي، أنه تم تنفيذ الحملات في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة، حيث شهدت مدينة الأقصر تنفيذ حملات يومية مكثفة لرفع كفاءة مستوى النظافة، من خلال معدات وعمال قطاعات نظافة الأحياء بمدينة الأقصر، وبالتنسيق مع فرقة التدخل السريع من خلال المرور على جميع القطاعات بكافة الأحياء، للظهور بالمظهر اللائق وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أنه تم التوجيه باستمرار الاهتمام بتنظيف وغسيل أسفل المقاعد والحاويات بكورنيش النيل وتنظيف وغسيل أعمدة الإنارة، فضلاً عن ترميم وطلاء مجسمات نافورة ميدان الملك عبد الله، وإجراء أعمال صيانة الأعمدة ومصابيح الإنارة بجميع القطاعات، وجاري إستكمال الأعمال داخل أحياء المدينة.

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