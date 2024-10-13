ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة ضمن مبادرة "بداية"بجامعة الفيوم

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة التابعة لقطاع خدمة المجتمع بجامعة الفيوم بالتعاون مع إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب، ندوة توعوية بعنوان"مناهضة العنف ضد المرأة" وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

حاضرت خلالها الدكتورة نهير الشوشاني مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، ومقرر مناوب بفرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وبحضور إيمان أحمد زكي أمين مساعد فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، لمياء كساب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وذلك اليوم الأحد بالمكتبة المركزية.

في كلمتها أكدت إيمان زكي على أهمية حقوق المرأة ودورها المحوري في المجتمع، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يقدم كافة أوجه الدعم لمناهضة أشكال العنف المختلفة التي تمارس ضد المرأة، كما يقوم المجلس بحملات توعوية واستشارية داخل المراكز والقرى تشمل التوعية بمخاطر العنف والزواج المبكر والتسرب من التعليم وختان الإناث والإرشاد الأسري ورعاية الطفل.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يستقبل على الخط الساخن رقم ١٥١١٥ كافة أنواع المشكلات الخاصة بالمرأة في سرية تامة ويقوم المجلس بالتوجيه إلى الجهة المسؤلة ويقوم بالتنسيق والمتابعة مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والوحدات الصحية، وأشارت في ختام كلمتها إلى أن المرأة هي الركيزة الأساسية في بناء الأسرة والمجتمع ويجب علينا جميعًا العمل على حمايتها ودعمها.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نهير الشوشاني أن العلاقة بين الرجل والمرأة يجب أن تقوم على التراحم والود والتسامح وتجاوز المشكلات، وأكدت أهمية تحقيق مبادئ المساواة بين جميع أفراد المجتمع وتحدثت سيادتها خلال الندوة عن كافة أنواع العنف الممارس ضد المرأة سواء لفظي أو تعنيف أسري أو جسدي معرفه الحضور سُبل مواجهتها لأن المرأة تواجه ضغطًا من المجتمع والذي بدوره يحول الضحية إلى جاني مما يؤثر سلبًا، على الفتيات للمواجهة أو الإبلاغ لذا يجب علينا تعزيز الوعي القانوني لديهن ولتمكينهن من الدفاع عن حقوقهن.

وأضافت أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة تقدم العديد من الخدمات للطالبات، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، والمشورة القانونية والمساعدة في تقديم الشكاوى كما وجهت الطالبات بضرورة الإبلاغ عن أي حالات عنف لفظي أو جسدي يتعرضن لها لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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