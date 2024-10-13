وزير الري: تطوير السد العالي يتم بأحدث الأجهزة الموجودة في العالم

قال هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إنّ هناك استثمارت بالمليارات في الساحل الشمالي يجب السعي إلى حمايتها، موضحًا أنّ تطوير منظومة السد العالي تتم بخبرات مصرية وبأحدث الأجهزة الموجودة في العالم، ضمن الاهتمام بالمنظومة المائية، معلقا: «الأهم في ذلك هو تأهيل العنصر البشري، بالتالي لدينا برنامج مهم جدا لتأهيل العاملين في الوزارة سواء مهندسين أو إداريين أو فنيين أو بحارة».

وأضاف سويلم، في كلمته خلال أسبوع القاهرة للمياه عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «أصبح لكل واحد في الوزارة عدد معين من الساعات التدريبية يجب الالتزام بها سنويا، وهي تدريبات خاصة بالقسم الذي يعمل فيه فضلا عن تدريبات خاصة بمهاراته وكفاءاته الشخصية

وتابع: «مع أي تغيرات مناخية تحدث في المنطقة نفتخر بأنّ الطلب على مهندسين الوزارة يزيد من جميع الدول العربية، ونفتقد مهندسين لنا بكفاءة عالية، لكن فخورين بأن مهندسينا مطلوبين من وزارة الري بالتحديد، وكلنا أمة عربية واحدة ونحاول مساعدة بعضنا البعض».

وواصل: «نسعى الآن إلى إدخال الكثير من الأجهزة التي تقلل الاعتماد على العنصر البشري وتحولنا إلى مرحلة ثانية وهي منظومة الري 2 التي نعمل عليها في السنوات المقبلة».