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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رويترز: نتنياهو يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإخراج قوات يونيفيل من مناطق القتال في لبنان

نتنياهو
نتنياهو
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أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بنقل قوات "اليونيفيل" من مناطق القتال في لبنان.

وقال نتنياهو في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه "حان الوقت لإخراج قوات اليونيفيل من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال، وقد طلبنا ذلك مرارًا".

وتابع: "رفضكم إجلاء جنود اليونيفيل يجعلهم رهائن لدى حزب الله، ويعرض حياتهم وحياة جنودنا للخطر، ونأسف لإصابة الجنود ونبذل ما في وسعنا لمنع ذلك".

وكان عدد من دول العالم والمنظمات الأممية، أدانت الضربات الإسرائيلية التي استهدفت قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل" في لبنان، إذ إنّ مدفعية الاحتلال أطلقت النار على برج مراقبة في مقر اليونيفيل الرئيسي بالناقور، أسفر عن سقوط فردين من قوات حفظ السلام.

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