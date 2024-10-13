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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ البحيرة يتابع تنفيذ الموجة الـ 24 لإزالة التعديات

الدكتور حازم الديب
الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة
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 تابع الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، اليوم الأحد، من مركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات في يومها الثاني بحضور وهدان السيد - مدير إدارة مركز السيطرة والتحكم، ومسؤولي غرفة العمليات.

وتابع نائب محافظ البحيرة، الحملات التي يتم تنفيذها على مستوى مدن ومراكز المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مشيرا إلي أنه يتم رصد أي تعديات جديدة من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية والمتابعة المستمرة لحملات إزالة التعديات وكذلك الأراضي التي تم استردادها بجميع مدن ومراكز المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، على أن التعديات على الاراضي الزراعيه وأملاك الدولة تمثل عائقًا أمام جهود التنمية المستدامة وأن القضاء عليها يسهم في خلق بيئة مناسبة للتنمية والاستثمار، مشيرة إلى استمرار جهود المحافظة في تنفيذ الموجه 24 لازالة التعديات والتي انطلقت بالأمس بكافة مدن ومراكز المحافظة.

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