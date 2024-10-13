اصطفاف معدات.. محافظ بورسعيد يتابع استعدادات استقبال موسم الشتاء

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، اليوم الأحد، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار المحتملة.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية، كافة الاستعدادات التي أُتخذت لمواجهة موسم الشتاء، مشددا على ضرورة الاستعداد المكثف لأي طارئ، والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار، وعمل خطة موسعة في الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل مع تداعيات موسم الشتاء.

ووجه بعمل اصطفاف وتفتيش على كافة المعدات والمركبات والسيارات المستخدمة بالأحياء خلال 15 يوما، والتأكد من الكفاءة الفنية لمحطات رفع المياه محطات الصرف الصحي والأطقم الفنية، للتعامل السريع مع آثار الأمطار المحتملة، ومراجعة شبكات تصريف الأمطار، والوقوف على نقاط تجمع مياه الأمطار في الأحياء.