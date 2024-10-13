فريق الكاتا يحصد الميدالية البرونزية ببطولةالعالم للكاراتيه في إيطاليا

حصل فريق الكاتا شابات تحت 21 سنه (مريم العزبي- مريم أسامة -حبيبة موسى -جنى رأفت)على الميدالية البرونزيه فى منافسات بطولة الشباب تحت 21 سنه ببطولة العاالم بإيطاليا ليرتفع بذلك رصيد مصر من الميداليات الى 10 ميداليات متنوعة بواقع 3ذهب و 2فضة و 5برونز.

وكان قد حصل الثنائي محمد حمدى و عبد الرحمن طلبة على ميداليتين برونزيتين اليوم وحقق بطل منتخب مصر محمد حمدى الميدالية البرونزية -60 ك كومتية.

وحصد البطل عبد الرحمن طلبه بالميدالية البرونزيه كاتا رجال.

وحققت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه 7 ميداليات متنوعة امس فى اليوم الرابع ببطولة العالم للناشئين والشباب و تحت 21 سنه المقامة حاليا بإيطاليا، حيث توج ابناء الفراعنة بالميداليات السبعة امس بواقع 3 ذهب و2 فضة و2 برونز .

وجاءت نتائج البعثة المصرية امس كالتالى:

حصدت بطلة منتخب مصر للكاراتيه مريم طنطاوى الميدالية الذهبية -66 كومتيه فردى شابات.

وكان قد توج بطل منتخب مصر للكاراتيه محمد اشرف بالميدالية الذهبية - 68 كومتيه فردى شباب.

وحصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه ملك ناجى على الميدالية البرونزية+ 66 كومتيه فردى شابات.

وحصلت رؤى طاهر على الميدالية الفضية+61 ك كومتيه فردى ناشئات .

كما حصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه نورهان مصلح على الميدالية الفضية -61 ك كومتيه فردى ناشئات.

وحصل بطل منتخب مصر معاذ مصطفى على الميدالية الذهبية تحت 63 كومتيه فردى ناشئين.

وتوجت بطلة منتخب مصر للكاراتيه ملك عفيفى ببرونزية تحت47 كومتيه فردى ناشئات.