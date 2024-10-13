"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا عن الأعمال الدرامية للشركة المتحدة

عرضت قناة «القاهرة الإخباريةۚ» تقريرا بعنون « دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. تنوع وإبداع يتجاوز الحدود».

أفاد «التقرير»، أنّه على مدار عقود لعبت الدراما المصرية دورا رئيسيا في تشكيل الوعي في العالم العربي وارتبط الجمهور بقصص وشخصيات وحكايات من الواقع، إذ إنّهم وجدوا من خلال تلك الأعمال نافذة ومرآة لحياتهم، كما أنّه في السنوات الأخيرة استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن تقدم مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحات باهرة ونسب مشاهدة عالية ووصت ببعض تلك الأعمال إلى العالمية ليتم ترجمتها ودبلجتها ليشاهدها الجمهور حول العالم.

وأوضح «التقرير»، أنّ مسلسل الحشاشين لبطولة الفنان كريم عبدالعزيز وإخراج المبدع بيتر ميمي في الموسم الرمضاني السابق حظى بنسب مشاهدة عالية، إذ قامت الشركة المتحدة بترجمته ودبلجته ليشاهده الجمهور حول العالم، فضلا عن أعمال أخرى خارج الموسم الرمضاني الذي ينتظره الملايين من المشاهدين.

وأردف «التقرير»، أنّ خريطة أعمال الشركة المتحدة الدرامية تشهد مجموعة من الأعمال المتنوعة والتي تشهد عودة لنجوم كبار إلى الشاشة الصغيرة مثل ما شهد مسلسل «تيتا زوزو» الذي تقوم ببطولته صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس التي استطاعت أن تحقق هي وفريق العمل المعادلة الصعبة في تقديم مسلسل كوميدي اجتماعي شائق حول علاقة الآباء بالأبناء في ظل تحديات العصر الحديث»

وتابع: «مصر تفتح ذراعيها دائما للنجوم العرب في كل مجالات الفن، كما تشهد أعمال الشركة المتحدة مشاركة واسعة من هؤلاء النجوم مثل الفنان السوري محمد القس الذي تألق في مسلسل «برغم القانون» الذي تقوم ببطولته إيمانى العاصي والذي كان حديث وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة».