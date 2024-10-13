رئيس مركز الشهداء يواصل متابعة سير العمل بملف التصالح في المركز التكنولوجي

تابع اللواء وحيد الحضري رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم سير العمل وأعمال اللجان الفنية للتصالح بالمركز التكنولوجي بمجلس المدينة بحضور أشرف مطر سكرتير المجلس، وذلك للدفع بأعمال فحص الملفات والتواصل مع المواطنين لاستيفائها لاستخراج نموذج (٨) النهائي.

وواصل رئيس المدينة متابعة المعدل اليومي لإصدار شهادات البيانات، والملفات المستوفاه، والغير مستوفاه للتواصل مع المواطنين لاستكمالها لإنهاء ملفاتهم وسرعة تقنين أوضاعهم.

تنظيف الشوارع وممشى الجزيرة الوسطى بالشهداء

كما تفقد رئيس مركز ومدينة الشهداء و محمد عمران نائب رئيس المدينة أعمال منظومة النظافة لرفع القمامة وتنظيف شوارع الشهداء، وممشى الجزيرة الوسطى.

جاء ذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للمركز والمدينة لرفع مستوى النظافة بشوارع وميادين الشهداء وظهورها بمظهر لائق.