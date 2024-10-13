ads
الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مركز الشهداء يواصل متابعة سير العمل بملف التصالح في المركز التكنولوجي

جانب من التفقد
جانب من التفقد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع اللواء وحيد الحضري رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم سير العمل وأعمال اللجان الفنية للتصالح بالمركز التكنولوجي بمجلس المدينة بحضور أشرف مطر سكرتير المجلس، وذلك للدفع بأعمال فحص الملفات والتواصل مع المواطنين لاستيفائها لاستخراج نموذج (٨) النهائي.

وواصل رئيس المدينة متابعة المعدل اليومي لإصدار شهادات البيانات، والملفات المستوفاه، والغير مستوفاه للتواصل مع المواطنين لاستكمالها لإنهاء ملفاتهم وسرعة تقنين أوضاعهم.

تنظيف الشوارع وممشى الجزيرة الوسطى بالشهداء

كما تفقد رئيس مركز ومدينة الشهداء و محمد عمران نائب رئيس المدينة أعمال منظومة النظافة لرفع القمامة وتنظيف شوارع الشهداء، وممشى الجزيرة الوسطى.

جاء ذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للمركز والمدينة لرفع مستوى النظافة بشوارع وميادين الشهداء وظهورها بمظهر لائق.

الجزيرة الوسطى المركز التكنولوجي المنوفية رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية محافظة المنوفية