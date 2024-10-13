مدير إدارة الصف التعليمية بالجيزة يتفقد مدرسة الجمال الابتدائية المشتركة

تفقد ياسر عكاشه مدير عام ادارة الصف بجولة مدرسة الجمال الابتدائية المشتركة حيث تابع كثافة الطلاب داخل الفصول، والطرقات والملاعب ودورة المياة ومحيط أسوار المدرسة.

كما تابع العجز والزيادات في الديسكات كما تفقد هيئة التدريس ومتابعة المعلمين داخل الفصول و المعامل والمكتبة المدرسية وجميع سجلات المعلمين وشئون الطلاب والمعلمين والعجز والزيادة فيهم بمدارس الجولة.

وشدد علي عدم دخول اولياء الامور الا باذن من مدير المدرسة وحسب الاليات التي تحددها المدرسة لمقابلة أولياء الامور مع ادارة المدرسة موجها امن المدرسة بطلب بطاقة الرقم القومي لولي الامر قبل الدخول مكلفا بتفعيل الشرطة المدرسية للمدرسة.

وقد أثنى على المجهود المبذول من قبل مدير المدرسة واعضاء هيئة التدريس للارتقاء بالعملية التعليمية وعلي حسن الاستقبال والتعاون والمشاركة بين اعضاء هيئة التدريس.