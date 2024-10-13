محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، السيد ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك والوفد المرافق ، بمكتبه صباح اليوم الأحد بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

يأتي ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، الدكتور حامد الأقنص وكيل الوزارة مدير عام الطب البيطري، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، دكتورة ريم مصطفى مدير مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، حسن الرداد مدير عام مديرية العمل، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

ومن جانب الجهاز رشا حسين مدير مكتب رئيس الجهاز، اللواء محمود السيد المشرف العام على الرقابة على الأسواق و التحريات، اللواء إبراهيم مكي المشرف على قطاع مدن القناة، إسلام الجزار المستشار الإعلامي و المتحدث الرسمي باسم الجهاز، السيد شريف جمعة المكتب الفني لرئيس الجهاز.

يأتي ذلك في إطار جولات رئيس جهاز حماية المستهلك الميدانية بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة الأسواق وأسعار السلع والجهود التي قامت بها الدولة، فيما يتعلق بضبط أسعار السلع، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين أخذا في الاعتبار ضرورة أن يشعر المواطنين بانخفاضات حقيقية في أسعار السلع.

واستهل محافظ الإسماعيلية اللقاء، بالترحيب برئيس جهاز حماية المستهلك و الوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة ، مُثمناً الدور الهام الذي يقوم به الجهاز خلال هذه الفترة وجهوده الدائمة في الرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق وكذا دوره في متابعة انخفاضات أسعار السلع بالأسواق ، لا سيما وأن هناك دعم دائم للجهاز وفرعه الإقليمي بالمحافظة. مشيراً في هذا السياق إلى التعاون الكامل مع جهاز حماية المستهلك في شن الحملات الرقابية من قبل الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة ، وذلك للقيام بالدور المنوط به لتحقيق الانضباط في الأسواق وكذا مواجهة كافة الممارسات السلبية غير المنضبطة الضارة بالمواطنين .

ووجه المحافظ ، الشكر للقيادة السياسية والحكومة بشأن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا ، والتي تسهم في ضبط الأسعار و مراقبة الأسواق و منع الغلاء وتوافر السلع بالأسواق ، مؤكدا أن هناك جهود مكثفة من كافة الأجهزة الرقابية و التنفيذية بالمحافظة لمتابعة أثر هذه القرارات علي السلع الحيوية والأساسية التي تهُم المواطنين ، وأيضاً متابعة مدى الالتزام بها ميدانيا .

من جانبه، أعرب ابراهيم السجيني عن سعادته بثقة القيادة السياسية و تكليف اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال بمنصب محافظ الإسماعيلية، و الذي يُسهم في استكمال مسيرة العمل والإنجازات التي تحققت علي أرض المحافظة ، والجهود التي قمتم بها ، لاسيما والدعم غير المسبوق لمنظومة حماية المستهلك بالمحافظة. موضحا، أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.

وفي ختام اللقاء ، أعرب السجيني عن سعادته وتقديره لمعالي محافظ الإسماعيلية ، علي الدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك في المحافظة، لا سيما واطلاق هذه المبادرة التي تعد تجسيد حقيقي لضبط الاسواق، وأننا نتطلع إلي مزيد من التعاون في الفترة المقبلة للإرتقاء بالمنظومة وتنفيذ الحملات الرقابية علي الأسواق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة ، من أجل خدمة جموع المواطنين .

ومن المقرر أن يقوم رئيس الجهاز، بجولات ميدانية علي الأسواق والسلاسل التجارية بنطاق المحافظة وأيضاً شن حملات رقابية مكبرة وموسعة من قبل السادة مأموري الضبط بالجهاز، للرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق ، والتأكد من وفرة وإتاحة السلع بالأسواق ووجود انخفاضات حقيقية في أسعار السلع.