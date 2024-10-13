الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة ميخايلوفكا في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، السيطرة على بلدة ميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعترف بها من جانب واحد.



وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أذاعته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - إن "قوات "المركز" صدت 11 هجومًا مضادًا، وفقد العدو ما يصل إلى 460 عسكريا وثلاث مركبات قتالية".



وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، وتم صد هجومين مضادين شنتهما مجموعات عسكرية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 510 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم113"، ومركبة قتال مشاة، ومركبة قتال مدرعة، و12 شاحنة صغيرة،وعددا من المدافع، وتم تدمير محطة حرب الإلكترونية من طراز AN/TPQ-36، وتم تدمير3 مستوجعات للذخيرة الميدانية".

وتابع: "واصلت وحدات مجموعة القوات "الجنوب" التقدم في أعماق دفاعات العدو واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 615 عسكريًا، وخمس مركبات وعددا من المدافع، وتمتدمير محطة الحرب الإلكترونية Enclave-N ومستودع الذخيرة”.

وأشار البيان إلى أن "وحدات من قوات مجموعة (الشرق) الروسية سيطرت، على خطوط ومواقع أكثر فائدة واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، وتم صد ثلاث هجمات شنتها مجموعات عسكرية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 130 عسكريًا ودبابة ومركبة مشاة قتالية وثلاث مركبات".