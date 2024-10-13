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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تسجل 186 اشتباكا قتاليا مع الجيش الروسي على الخطوط الأمامية آخر 24 ساعة

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
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أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /الأحد/، تسجيل 186 اشتباكًا قتاليًا على الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي آخر 24 ساعة.


وذكرت الهيئة ـ في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية ـ أن قوات الدفاع الأوكرانية صدت على مدار أمس /السبت/، 47 هجومًا في قطاع كوراخوف الاستراتيجي، 36 هجومًا في قطاع بوكروفسك.
وأضاف البيان أن الجيش الروسي نفذ خلال نفس الفترة، 5 ضربات صاروخية ضد مواقع الوحدات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان باستخدام ثمانية صواريخ، بالإضافة إلى 90 غارة جوية، بما في ذلك إسقاط 158 قنبلة جوية موجهة من طراز KAB ونفذ، بالإضافة إلى ذلك، 4243 قصفًا، منها 156 من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS).

للقوات المسلحة الأوكرانية الجيش الروسي