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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزارة الدفاع في تايوان: جيش البلاد في "حالة تأهب قصوى" بعد رصد حاملة طائرات صينية

جيش تايوان
جيش تايوان
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 أعلنت وزارة الدفاع في تايوان أن جيش البلاد في "حالة تأهب قصوى"، وذلك بعد رصد حاملة طائرات صينية في جنوب الجزيرة.


وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن حاملة الطائرات الصينية "لياونينج" دخلت المياه القريبة من قناة /باشي/ وهو الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط بحر الصين الجنوبي بالمحيط الهادي، ومن المرجح أن تتجه نحو غرب المحيط الهادئ.
وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت 11 طائرة عسكرية صينية و8 سفن بحرية حول تايوان بين الساعة 6 صباحا بالتوقيت أمس السبت والساعة 6 صباحا اليوم الأحد، بحسب صحيفة /تايوان نيوز/ التايوانية.
ومن بين 11 طائرة تابعة لجيش "التحرير الشعبي"، عبرت تسع طائرات خط الوسط لمضيق تايوان في منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والجنوبية الغربية والشرقية لتايوان، وفقا لوزارة الدفاع الوطني.
وردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صواريخ ساحلية لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي الصيني.
وأضاف البيان أن الجيش "في حالة تأهب قصوى ومستعد للرد إذا لزم الأمر".

وزارة الدفاع في تايوان جيش حاملة طائرات صينية