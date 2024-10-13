وزير الري: نرفض أي اتفاقيات حول النيل لا تشمل جميع الدول وتؤكد على أهمية التعاون الإقليمي

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه من الضروري التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيرها على كميات المياه، مما زاد من الطلب عليها، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة العام الحالي والماضي، مع جهود كبيرة من الوزارة لإدارة الموارد المائية بالمحافظات.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، اليوم الأحد: إن أى اتفاق لأى نهر يشمل جميع الدول، وأن إحدى الدول سعت لأخذ توقيعات قبل انتهاء المناقشات، وليست المسألة دول موافقة أو رافضة، ولكن نحن ضد أى إجراءات أحادية تخالف القانون الدولي، وأى اتفاقية لا تشمل كافة دول حوض النيل لا نعترف بها، وهناك ثلاث منظمات تمثل الحوض، ولكن المهم عند وجود اتفاق أن يجمع جميع دول الحوض.

ندعم السدود بما يسمح بالحفاظ على الحقوق المصرية

وتابع سويلم: "ندعم السدود لكن بما يسمح بالحفاظ على الحقوق المصرية من المياه، ومبادرة حوض النيل نحن سنتواجد بها عندما تشمل كافة الدول وليس دولًا بعينها".

وواصل: "نحن الآن في نهضة تكنولوجية كبيرة، خاصة مع التحول الرقمى، والآن لدينا نهضة كبيرة مع تنفيذ مشروعات بمواد صديقة للبيئة".

ولفت إلى استخدام الدرون في متابعة المياه، خاصة مع انخفاض أعداد المهندسين واستخدام منظومة لمراقبة السواحل الشمالية لأول مرة، ومتابعة عمليات الترسيب للحفاظ على الاستثمارات.