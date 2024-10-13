محافظ المنوفية: الموافقة على ترخيص 18 مشروعا زراعيا

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرا عن جهود مديرية الزراعة خلال أسبوع في المتابعة الدورية لأعمال تطهير المساقى الخصوصية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، حيث كشف المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 8 كيلو و 300 متر من المساقي الخصوصية لخدمة 670 فدان زراعى وتم رفع كافة نواتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظا على الصالح العام .

حيث أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن أعمال التطهير قد شملت عدد من مراكز المدن ومن بينها تطهير ( تعاونى – ذاتى ) بقويسنا وبركة السبع وتلا والشهداء ومنوف، هذا وقد أكد وكيل وزارة الزراعة بأنه جارى المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بجميع نواحي المحافظة ونقل ناتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.

وعلى صعيد آخر ، وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية، فقد أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تمت الموافقة على استخراج 12 ترخيص تشغيل (لمحلات أعلاف ، مصانع ) ، وعمل (4) معاينات لعدد لـ ( مزارع دواجن ، ماشية ، مصانع ) لدراستها تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص تشغيل للطلبات التي تنطبق عليها الشروط المقررة ، بالإضافة إلى استخراج ( 6) تراخيص مشاتل خضر ، وكذا المرور على 32 ألف و 237 فدان حدائق فاكهة و خضروات للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة ،هذا وتم عقد 35 ندوة بجميع مراكز المحافظة في مجالات متنوعة ومنها ( فول صويا ـ بنجر ـ والزراعة التعاقدية ـ والقمح ، الانتاج الحيواني ــ والموالح ـ الزراعة العضوية - تغيرات مناخية ).

من جانبه أكد محافظ المنوفية على أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين وتقديم كافة التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية والحفاظ على الثروة الحيوانية وخلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030.