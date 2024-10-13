كاتب صحفي: انعقاد «أسبوع القاهرة للمياه» في دورته الـ7 يعكس اهتمام الدولة

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ استمرارية انعقاد مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه في دورته الـ7 يعكس اهتمام الدولة المصرية بقضايا المياه وخاصة على الصعيد الأفريقي، وهو فرصة ومنصة دولية كما وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبادل الخبرات والتعاون وترسيخ المفاهيم المتعلقة بالتشارك حول المجاري المائية الأفريقية أو الدولية، موضحا أنّ المؤتمر محفل إقليمي ودولي مهم للغاية.

وأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه من خلال مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه تجد الدولة المصرية آليات للتعاون والتنسيق المشترك بين كافة الدول الصديقة والشريكة التي تهتم بقضايا المياه، مما يؤكد اهتمام مصر بالقضية خاصة في ظل هذا الظرف الدولي الراهن وانشغال المجتمع الإقليمي والدولي بكثير من القضايا، لكن رغم ذلك الدولة حريصة على انعقاد هذا الأسبوع في موعده، ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في المؤتمر.

وتابع: «الدولة المصرية ترى أنّ القضايا الخاصة بالمياه هي أيضا قضايا ملحة، بالتالي يعد انعقاد المؤتمر في موعده فرصة حقيقية للتعاون وتبادل الخبرات والحديث وتبادل الرؤى بشأن الكثير من القضايا».