وزير الإسكان: تنفيذ 634 ألف وحدة سكنية من 2014 حتى الآن بـ 110 مليار جنيه

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، تنفيذ 634 ألف وحدة سكنية من 2014 حتى الآن، بتكلفة إجمالية بـ110 مليار جنيه، قائلا: نحن بصدد طرح 70 ألف وحدة ضمن مشروع سكن لكل المصريين خلال شهر.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون البناء الموحد، أن قضية توفير السكن الملائم أحد أهم القضايا التي نوليها اهتمام بالغ، لاسيتعاب الأعداد المتزايدة للمصريين، وتأكيدا على جودة الحياة لكل فئات المجتمع المصري.

وقال الوزير: نسعى لتحسين الحياة للمواطنين، من خلال توفير وحدات سكنية جديدة، فضلا عن تطوير المناطق القائمة، وبينها العشوائيات.

وأشار إلى دعم الفئات غير القادرة من خلال مشروع سكن لكل المصريين، فضلا عن مشروعات الإسكان المتوسطة وغير المتوسطة.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة طرح مشروعات إسكان متوسط، للعام الحالي حتى 30 ديسمير المقبل بواقع 30 ألف وحدة سكنية في دار مصر وجنة وسكن مصر من خلال موقع الهيئة والمنصة الإليكترونية، بخلاف 70 ألف وحدة سكنية جديدة بصدد تنفيذها.

وفيما يتعلق بمدن الجيل الرابع والسكن المتميز، أعلن وزير الإسكان، أنه جار استكمال طرح 12 ألف وحدة سكانية، وتسويق 50 ألف وحدة إضافية.

وحول طرح الأراضي، أعلن وزير الإسكان طرح 25 ألف قطعة أرض ومجموعة من قطع الأراضي المختلفة بالتوسع مع شركاء التنمية من المطورين والمستثمرين، لدعم توفير الاحتياجات السكانية بكافة أنماطها.

وأشار إلى أن هناك العديد من مشروعات الطرق مثل محور كمال عامر وعمرو بن العاص، قائلا: ومستمرين في التوسع بهذه المشروعات.

وعن المدن الجديدة، أكد وزير الإسكان، أن هناك 22 مدينة قائمة، قائلا: ونتواصل في أعمال التطوير والصيانة، ورفع الكفاءة لتحسين مستوى الخدمة، بخلاف 38 مدينة من مدن الجيل الرابع مثل العلمين والعاصمة والمنصورة الجديدة.

وأكد أن هناك تحد كبير في مشروعات المرافق، قائلا: ومن خلال مبادرة حياة كريمة فإن المرحلة الأولى أوشكت على الانتهاء وبدأنا في المرجلة القانية لخدمة 1500 قرية، وخلال الفترة المقبلة تبدأ المرحلة الثالثة.