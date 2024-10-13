إزالة 10 حالات تعدى بنطاق مركز ومدينة إدفو

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان إنطلاق المرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات ، والتى تستمر حتى الأول من شهر نوفمبر القادم حيث إستهدفت إزالة 10 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 238 ألف و 350 م2 بنطاق مركز ومدينة إدفو .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .

إنطلاق المرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات

موضحاً بأنه يتم إداراج مختلف الحالات المستهدفة ، مع إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، وهو الذى يشهد متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان تم إزالة 3 حالات صادر لهم قرارات إزالة سابقة بمساحة 56 فدان بمنطقة حاجر إدفو على أراضى زراعية من بينهم حالة تضم 16 فدان عبارة عن تعدى على أرض المدفن الصحى ، و 2 حالة بمساحة 40 فدان عبارة عن تعدى على أرض الغابة الشجرية ، وتم الإزالة للتعديات ، وتسليم الأراضى للجهة المختصة التابعة لوزارة الزراعة ، فضلاً عن الإزالة الفورية لـ 7 حالات أخرى بمساحة 3150 م2 .

ولفت إلى أن حملة الإزالة المكبرة شهدت مشاركة للأجهزة الأمنية بإشراف من مدير أمن أسوان اللواء محمد أبو الليل ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

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