ads
الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 10 حالات تعدى بنطاق مركز ومدينة إدفو

إنطلاق المرحلة الأولى
إنطلاق المرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات بأسوا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان إنطلاق المرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات ، والتى تستمر حتى الأول من شهر نوفمبر القادم حيث إستهدفت إزالة 10 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 238 ألف و 350 م2 بنطاق مركز ومدينة إدفو .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه . 

إنطلاق المرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات

موضحاً بأنه يتم إداراج مختلف الحالات المستهدفة ، مع إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، وهو الذى يشهد متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان تم إزالة 3 حالات صادر لهم قرارات إزالة سابقة بمساحة 56 فدان بمنطقة حاجر إدفو على أراضى زراعية من بينهم حالة تضم 16 فدان عبارة عن تعدى على أرض المدفن الصحى ، و 2 حالة بمساحة 40 فدان عبارة عن تعدى على أرض الغابة الشجرية ، وتم الإزالة للتعديات ، وتسليم الأراضى للجهة المختصة التابعة لوزارة الزراعة ، فضلاً عن الإزالة الفورية لـ 7 حالات أخرى بمساحة 3150 م2 .

ولفت  إلى أن حملة الإزالة المكبرة شهدت مشاركة للأجهزة الأمنية بإشراف من مدير أمن أسوان اللواء محمد أبو الليل ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

1000113208
1000113208
1000113206
1000113206
1000113204
1000113204
1000113200
1000113200
1000113202
1000113202
ازالة التعديات المرحلة الأولى الموجه الـ 24 إزالة 10 حالات تعدى أخبار محافظة أسوان