وزير الإسكان: 22 مدينة جديدة قائمة في مصر يتم فيها مواصلة أعمال التطوير والصيانة

أكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية ملف القضاء علي المناطق غير الآمنة والمخططة، واستمرار الوزارة في تنفيذ المشروعات التي تشرف علي تنفيذها، مثل مثلث ماسبيرو، وحدائق الفسطاط أحد المناطق التي كانت تعاني من التردي والإهمال لتتحول من مقلب قمامة إلي مشروع مميز متضمنة حدائق ومناطق استثمارية وترفيهية للأطفال ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذه بحلول 30 يونيو، فضلا عن المشروعات ذات الطابع الخاص بسانت كاترين والمتوقع الانتهاء منه إبريل القادم ليكون جاهزا للافتتاح.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

و نوه "الشربيني" إلي وجود 22 مدينة جديدة قائمة في مصر يتم فيها مواصلة أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة لتحسين مستوى الخدمة، بخلاف 38 مدينة من مدن الجيل الرابع مثل العلمين والعاصمة والمنصورة الجديدة.

وأشار إلى أن وجود العديد من مشروعات الطرق التي تنفذها الوزارة، مثل محور كمال عامر وعمرو بن العاص، قائلا:"مستمرين في التوسع بهذه المشروعات".

ولفت "الشربيني" إلي أن هناك تحد كبير في مشروعات المرافق، ومن خلال مبادرة حياة كريمة فإن المرحلة الأولى أوشكت على الانتهاء وبدأنا في المرحلة الثانية لخدمة 1500 قرية، وتشهد الفترة المقبلة البدء في المرحلة الثالثة.