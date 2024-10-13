بالصور.. انطلاق الملتقى العلمي الأول المشترك للعيون والأطفال بنقابة أطباء الدقهلية

نظمت نقابة اطباء الدقهلية اليوم العلمى الأول المشترك للعيون والأطفال بنادى النقابة بمدينة طلخا .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور علي توفيق نقيب اطباء الدقهلية وباشراف مقرر لجنة التعليم الطبي المستمر الدكتور محمد صلاح والدكتورة عبير عبد القادر استشارى طب وجراحة العيون وعضو مجلس النقابة .

فيما اقيمت ندوة بعنوان

‏𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝘂𝗽 𝗼𝗳 𝗵𝗶𝗴𝗵 𝗿𝗶𝘀𝗸 𝗡𝗲𝘄𝗯𝗼𝗿𝗻: 𝗩𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁

فيما حاضر فى اليوم العلمى كلا من الدكتور محمد رضا بسيونى استاذ طب الاطفال و حديثي الولادة بكلية الطب جامعة المنصورة والدكتور وليد جعفر

استاذ مساعد طب و جراحة العيون والدكتورة رانيا بسيونى استاذ مساعد طب و جراحة العيون والدكتور أمجد النقراشي استاذ مساعد طب و جراحة العيون ونائب مدير مركز طب وجراحه العيون والدكتور ايمن حماد رئيس قسم الاطفال بمركز الاطفال الجامعي.

كما وافق الدكتور محمد رضا بسيوني على انضمام فرق من شباب الاطباء لفريق العمل المميز بمركز الاطفال الجامعي بالتنسيق والترتيب مع النقابة والدكتور امجد النقراشي.

كما وجه الدكتور على توفيق نقيب الأطباء الشكر للقائمين على تنظيم اليوم العلمى وكذا المحاضرين الذين أشاد بهم الجميع والذين أكدوا على أهمية الموضوعات التى نوقشت .

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