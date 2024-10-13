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الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نادى الفيوم الرياضى يستقبل قائمة عايدة إسماعيل المرشحة لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة

جانب من الإستقبال
جانب من الإستقبال
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استقبل حازم طه نائب رئيس مجلس الادارة، وأحمد عبد الباسط امين الصندوق، إسلام جابر عضو مجلس الادارة، وأيمن فزاع مدير النادى، نيابة عن النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس إدارة النادى. 

ضمت القائمة المحاسبة عايدة إسماعيل، رئيس القائمة والمرشحة لخوض انتخابات مجلس إدارة الإتحاد المصرى للكرة الطائرة 2024- 2028، وهى حاصلة على بكالوريوس تجارة شعبة اقتصاد، وكريمة المهندس لواء بحري إسماعيل عثمان إسماعيل كبير مهندسي القوات. البحرية، وزوجة الكابتن عبد الحميد الوسيمي نجم مصر في الكرة الطائرة والمحاضر الدولي ورئيس لجنة المدربين بالإتحاد الأفريقي للكرة الطائرة. 

كما يتقدم اللواء محمد صادق إبراهيم لموقع نائب رئيس الإتحاد وهو حاصل على العديد من الأنواط والنياشين المختلفة ولاعب السابق بفرق الطائرة بطلائع الجيش والطيران. 

‏وتنافس منى عبد الكريم، المذيعة بقناة النيل للرياضة، على منصب امين الصندوق. 

وفى المقدمة التى تخوض الإنتخابات لعضوية مجلس الادارة ضمن القائمة، الدكتور الخلوق حمدي منصور نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم وابن الفيوم، الذى يرتبط بدائرة علاقة متميزة وخبرة كبيرة.

وحسين حافظ السرجاني اللاعب السابق بمنتخب مصر الثانى فى بطولة مصر وتونس الدولية، وحاتم شعبان - مصطفى المنيرى- هويدا شبل- حمدى منصور، على عضوية مجلس إدارة الإتحاد . 

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