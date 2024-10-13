قداس احتفالي بمناسبة الذكرى السادسة لتدشين كاتدرائية القديس سابا في يافة الناصرة

أقيم قداس احتفالي مميز في كاتدرائية القديس سابا بيافة الناصرة، بمناسبة مرور السنة السادسة على تدشين الكاتدرائية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بأعياد ميلاد أبناء وبنات الرعية المحتفلين بأعيادهم لشهري سبتمبر وأكتوبر.

تولى القداس عدد من الآباء الكهنة بحضور حشد من المؤمنين الذين شاركوا في هذه المناسبة الروحية والاجتماعية.

كما قامت جمعية حاملات الطيب بإعداد بوفيه متميز من التضييفات والحلويات والمشروبات الباردة، مما أضفى جواً من البهجة والسرور على الحضور.





تواصل الرعية احتفالاتها بالتجمعات والأعياد، معبرة عن وحدة الإيمان والمحبة بين أفراد المجتمع.