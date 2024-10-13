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الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

قداس احتفالي بمناسبة الذكرى السادسة لتدشين كاتدرائية القديس سابا في يافة الناصرة

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أقيم قداس احتفالي مميز في كاتدرائية القديس سابا بيافة الناصرة، بمناسبة مرور السنة السادسة على تدشين الكاتدرائية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بأعياد ميلاد أبناء وبنات الرعية المحتفلين بأعيادهم لشهري سبتمبر وأكتوبر.

 

تولى القداس عدد من الآباء الكهنة بحضور حشد من المؤمنين الذين شاركوا في هذه المناسبة الروحية والاجتماعية.

 

كما قامت جمعية حاملات الطيب بإعداد بوفيه متميز من التضييفات والحلويات والمشروبات الباردة، مما أضفى جواً من البهجة والسرور على الحضور.


 

تواصل الرعية احتفالاتها بالتجمعات والأعياد، معبرة عن وحدة الإيمان والمحبة بين أفراد المجتمع.

الاباء الكهنة الذكرى السادسة القديس سابا الكاتدرائية