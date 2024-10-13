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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بدء التصويت في الانتخابات البلدية والإقليمية في بلجيكا

بلجيكا
بلجيكا
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 فتحت بعض مراكز الاقتراع في بلجيكا أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية والإقليمية التي تشهدها البلاد.


وذكرت قناة "آر.تي.بي.إف." البلجيكية اليوم /الأحد/ أن عملية التصويت ستستمر حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (حسب التوقيت المحلي للبلاد) في حالة التصويت الورقي وللساعة الرابعة مساء (حسب التوقيت المحلي للبلاد) في حالة التصويت الإلكتروني، لانتخاب الممثلين المحليين المستقبليين. 
وأضافت القناة أن مركز اقتراع في بلدية /أندرلخت/ لم يفتح أبوابه أمام الناخبين حتى هذه اللحظة وذلك بسبب مشاكل فنية.
وفي سياق متصل، افادت صحيفة "لوسوار" البلجيكية بأنه في المجمل، واجه 12 مركز اقتراع، مشاكل فنية مختلفة، بعضها يمكن حله.
يذكر أن البلدية هي أصغر تقسيم إداري في بلجيكا، حيث يوجد 581 بلدية في جميع أنحاء البلاد. البلديات، مثل المحافظات، تعتبر سلطات محلية تابعة لهيئات أعلى، مثل السلطات الإقليمية أو الفيدرالية.
يشار إلى أن بلجيكا تضم 10 محافظات، لكل منها مجلس إقليمي منتخب والمحافظات تقوم بدور مزدوج، حيث تكون تابعة للهيئات العليا وفي نفس الوقت تتمتع بالاستقلال في اتخاذ قرارات تتعلق بقضايا إقليمية.

مراكز الاقتراع الناخبين