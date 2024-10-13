رئيسة الهند تبدأ جولة أفريقية تشمل الجزائر وموريتانيا ومالاوي

بدأت الرئيسة الهندية " دروبادى مورمو " اليوم / الأحد / جولة أفريقية تستغرق أسبوعا تزور خلالها الجزائر وموريتانيا ومالاوي.



وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية رانذير جايسوال - في تدوينة نشرها على منصة إكس / تويتر سابقا /- إن الرئيسة مورومو غادرت نيودلهي اليوم لتستهل جولتها بزيارة الجزائر، وذلك فى المرحلة الأولى من هذه الجولة التى تتضمن زيارة موريتانيا ومالاوى، مشيرا إلى أن الجولة تهدف إلى تعميق علاقات الهند مع هذه الدول الثلاث.

وأوضحت وزارة الشئون الخارجية الهندية - في بيان - أن الرئيسة مورومو ستحضر اليوم حفل استقبال لأفراد الجالية الهندية في الجزائر وستعقد اجتماعا غدا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تيبون، وبعد ذلك سيتم إجراء محادثات على مستوى وفدي البلدين وستحضر مأدبة تقام تكريما لها، ثم تلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي الجزائري الهندي.

وذكرت الوزارة أن المرحلة الثانية من جولة الرئيسة الهندية تتضمن زيارة موريتانيا يوم 16 أكتوبر الجاري، وأن هذه تعتبر المرة الأولى التي يتم فيها ترتيب زيارة على هذا المستوى الهندي الرفيع لموريتانيا منذ استقلالها عام 1960.. مشيرة إلى أن الرئيسة الهندية ستعقد محادثات ثنائية مع الرئيس الموريتاني محمد ولد شيخ الغزواني، وبعد ذلك سيتم التوقيع على مذكرات تفاهم تتعلق بالمؤسسات الخارجية والثقافية والمشاورات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات لإعفاء الدبلوماسيين وحاملي الجوازات الرسمية من التأشيرات، وبعد ذلك ستلتقي الرئيسة مورومو مع أفراد الجالية الهندية في موريتانيا.

وأشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن الرئيسة مورومو ستزور مالاوى يوم 17 أكتوبر الجاري تلبية لدعوة من رئيس مالاوى، حيث ستجري معه محادثات ثنائية، ثم تلقي كلمة في منتدى لرجال الأعمال وتلتقى مع أعضاء الجالية الهندية هناك.. مشيرة إلى أنه سيتم التوقيع على مذكرات تفاهم تتعلق بشئون الشباب والرياضة والتبادل الثقافي بين البلدين، وأن الرئيسة الهندية ستغادر مالاوى عائدة إلى الهند يوم 19 أكتوبر الجاري.