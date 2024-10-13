حزب الله: قصف الاحتلال للبنان بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا تضاف لسلسلة الجرائم الإسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أن قصف الاحتلال المنطقة الواقعة بين بلدتي حانين والطيري بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

في سياق متصل، قال محمد النسور، مسؤول بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، إن استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات المحاكم الدولية، يعني انهيار منظومة المجتمع الدولي.

وأضاف، أن المفوضية تعمل على رصد الانتهاكات الإسرائيلية وتوثيق جرائم الاحتلال وتقديمها للمنظمات الأممية، مؤكدًا أنها قدمت وثائق لمجلس حقوق الإنسان ترصد الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد "النسور" أن العالم أمام كارثة إنسانية في لبنان؛ بسبب زيادة أعداد النازحين جراء العدوان الإسرائيلي، مُشيرًا إلى أن الاحتلال يصر على استهداف الأحياء المدنية دون أي اهتمام بالقوانين الدولية.

وتعد القنابل العنقودية هي طريقة لتوزيع أعداد كبيرة من القنابل الصغيرة من صاروخ تقليدي أو متطور أو قذيفة مدفعية في منتصف رحلة الصاروخ أو القذيفة وحتى سقوطه فوق منطقة واسعة.