محافظ أسوان يطمئن على مصابي حادث اصطدام قطار المنيا

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عقب إخطاره بوقوع حادث إصطدام جرار سكة حديد بمؤخرة قطار النوم رقم 1087، القادم من أسوان بإتجاه القاهرة حالة 10 مصابين فى الحادث من محافظة أسوان ، والذين تم تقديم العلاج اللازم لهم وخروجهم من مستشفى المنيا العام عقب تماثلهم للشفاء .

و أعطى المحافظ توجيهاته الفورية بتقديم أوجه الدعم اللازمة للمصابين وذلك من خلال التنسيق مع الأجهزة المختصة بمحافظة المنيا حيث قام اللواء أيمن الشريف السكرتير العام بالتنسيق مع محافظة المنيا ، وإدارة الإسعاف للإطمئنان على الحالة العامة للمصابين .

10 مصابين تماثلوا للشفاء وخروجوا من المستشفى من أبناء محافظة أسوان

والجدير بالذكر بأن منطقة ماقوسة فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا شهدت حادث التصادم مما تسبب فى سقوط عربة ركاب وعربة توليد القوى من قطار النوم فى ترعة الإبراهيمية مما نتج عنه إصابة 20 مواطن ، ووفاة شخص ، علماً بأن المصابين الذين تماثلوا للشفاء وخروجوا من المستشفى من أبناء محافظة أسوان هم يحيى محمد يحيى 4 سنوات ، وأمل محمد يحيى عامان ، وصلاح على عليوه 52 سنة ، وشيرين محمد أحمد 51 سنة ، وسيد صابر محمود 42 سنة ، ونهى أحمد محمود 40 سنة ، ومصطفى سيد صابر 5 سنوات ، ومحمد رضوان عبد الحكيم 52 سنة ، ومحمد يحيى عز الدين 30 سنة ، وعلياء ركابى أحمد محمد 25 سنة .