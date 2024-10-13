انطلاق برنامج "فاليو" لتدريب طلاب الجامعات بالبحيرة

انطلقت اليوم اولى فعاليات برنامج "فاليو" التدريبي لطلاب الجامعات، والذى سيستمر خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر، ضمن مبادرة 2024 We Support التي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة"، وفي إطار حرص المحافظة على تنمية الوعي الوطني لدى الشباب و إكسابهم المهارات اللازمة لمواجهة تحديات العصر والانخراط في المجتمع المدني كأعضاء فاعلين.

ويهدف البرنامج إلى تمكين طلاب الجامعات من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية وتعزيز وعيهم بالقضايا الوطنية والأخلاقية، إلى جانب تسليط الضوء على قضايا حيوية مثل القضية الفلسطينية ودور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية

حيث يعمل البرنامج على تنمية المهارات الشخصية للطلاب وتمكينهم من تسويق ذواتهم وكذا تعزيز القيم الأخلاقية وزرع الوعي بالقضية الفلسطينية بالاضافه لفهم التحديات الاقتصادية ودور الدولة في المشروعات التنموية الكبرى.

ويستهدف برنامج " فاليو " طلاب الجامعات من محافظة البحيرة، مع التركيز على التنوع الجغرافي والنوعي، بما يشمل مشاركة ذوي الهمم، حيث سيتم تدريب 100 متدرب من مختلف مراكز المحافظة.

ويتم الإشراف على البرنامج من خلال مكتب مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بالجامعة.

واشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بأهداف البرنامج، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يسهم البرنامج في خلق جيل واعٍ ومؤهل للانخراط الفعّال في بناء مستقبل مصر، كما سيتيح للمشاركين فرصة الانضمام إلى مجتمع متطوعي مؤسسة حياة كريمة للمساهمة في تنمية المجتمع.