دراسة طبية جديدة تبرز دور الذكاء الاصطناعى فى تحليل الفيروسات

كشفت دراسة طبية حديثة اجرها باحثون من الصين وهونغ كونغ وأستراليا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ساعدت العلماء على اكتشاف آلاف الأنواع الجديدة من الفيروسات وفقا لما نشرته مجلة South China Morning Post .

وأشارت المجلة إلى أن العلماء خلال الدراسة استعملوا تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل معلومات التسلسل الجيني في البيانات العامة المتعلقة بالفيروسات وحددت هذه التقنيات أنواع الفيروسات بناء على تسلسلاتها ومعلومات عن بنية البروتين المخفية في حمضها النووي الريبوزي (RNA).

وأشار فريق العلماء الذي أجرى الدراسة إلى أنه "اكتشف ما يقارب من 162 ألف نوع جديد من الفيروسات التي تحوي على الحمض النووي الريبوزي والتي عاشت في بيئات مختلفة مثل الغلاف الجوي والينابيع الساخنة والفتحات الحرارية المائية وأن نتائج هذه الدراسة أظهرت أن مثل هذه الفيروسات تتمتع بالمرونة للعيش في البيئات القاسية، كما وفرت نظرة حول كيفية ظهور أشكال الحياة الأولية.