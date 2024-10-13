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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية :164 ألف حالة استقبلتها عيادات وأقسام الأسنان خلال الربع الثالث

جانب من أنشطة إدارة
جانب من أنشطة إدارة الأسنان
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أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية أن عدد الحالات التى استقبلتها عيادات واقسام الأسنان التابعة بلغ نحو 164ألف حالة خلال الربع الثالث من العام الجارى .
وكشف وكيل الوزارة انه فيما يخص مجال التثقيف الصحى فقد بلغ إجمالى عدد الندوات نحو 3662 ندوة بحضور  مايقارب 17ألف مشارك من مختلف اقسام وعيادات الأسنان . 
فيما صرح الدكتور محمد أبو العينين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان أن الربع الثالث شهد تكثيف الجولات المرورية لتصل إلى 170 زيارة إشرافية للإدارت والمستشفيات التابعة فضلاً عن توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بإحلال وتطويرعيادات الأسنان فقد تم تجديد وحدة الأسنان بميت ضافر التابعة لدكرنس من خلال الجهود الذاتية .

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