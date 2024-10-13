صحة الدقهلية :164 ألف حالة استقبلتها عيادات وأقسام الأسنان خلال الربع الثالث

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية أن عدد الحالات التى استقبلتها عيادات واقسام الأسنان التابعة بلغ نحو 164ألف حالة خلال الربع الثالث من العام الجارى .

وكشف وكيل الوزارة انه فيما يخص مجال التثقيف الصحى فقد بلغ إجمالى عدد الندوات نحو 3662 ندوة بحضور مايقارب 17ألف مشارك من مختلف اقسام وعيادات الأسنان .

فيما صرح الدكتور محمد أبو العينين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان أن الربع الثالث شهد تكثيف الجولات المرورية لتصل إلى 170 زيارة إشرافية للإدارت والمستشفيات التابعة فضلاً عن توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة.

وأضاف أنه فيما يتعلق بإحلال وتطويرعيادات الأسنان فقد تم تجديد وحدة الأسنان بميت ضافر التابعة لدكرنس من خلال الجهود الذاتية .

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