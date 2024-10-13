ندوة توعوية بالأقصر للتعريف بمهام مخاطر الهجرة الغير شرعية.. صور

نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر، اليوم الأحد، ندوة توعوية للتعريف بمهام اللجنة ومخاطر الهجرة الغير شرعية، وذلك بالتنسيق مع الوحدة العامة لحماية الطفل وإدارة الأزمات والكوارث، تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وشارك فى الندوة عدد ١٠٠ شاب تتراوح أعمارهم بين ١٨ وحتي ٣٥ عام، والعديد من الجهات التنفيذية المختلفة وعدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتنسيق بين إدارة الأزمات ووحدة حماية الطفل.

وأكدت هدي المغربي سكرتير عام مساعد المحافظة، خلال الندوة، علي اهتمام المحافظة بمشاركة الشباب في مثل هذه المؤتمرات والندوات لرفع الوعي لدي الشباب بمثل هذه القضايا المهمة، وكذا التعريف بالفرص البديلة للشباب والذي سيتم تعريفها من خلال المؤتمر الذي ستعقده اللجنة الوطنية بالقاهرة في شهر ديسمبر القادم.

لقاءء ترويجي عن مؤتمر الشباب حول الهجرة

وقالت نجوى ابراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، أن الندوة تعد بمثابة لقاء ترويجي عن المؤتمر العام والذي سيتم عقده بالقاهرة تحت عنوان "مؤتمر الشباب حول الهجرة" وكانت للتوعية بمخاطر الهجرة الغير شرعية والفرص البديلة وكذا الترويج لمؤتمر الشباب حول الهجرة، بهدف تعزيز المشاركه النشطة للشباب المصريين والمهاجرين لرفع الوعى بمخاطر الهجرة الغير نظامية والغير شرعية والبدائل المتاحة وخدمات الدعم الاجتماعى والاقتصادى المزمع انعقاده فى شهر ديسمبر 2024 بالقاهرة.

فيما أشار محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، أن الندوة تأتى في إطار التنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الأقصر، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر،

وأوضح منظمو الندوة، أنه على من يرغب فى حضور المؤتمر من الشباب، يقوم بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني الآتي:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LSaIFfsjtEO9brzknI5hhhJdoBkXyG1NqGVgmNA-r4dUMUQwMU5TSVlZQUxVTVJOWkZZUFcxUzVNOS4u&origin=QRCode

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