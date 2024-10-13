غدا.. انطلاق برنامج "ستارز" لتنمية قدرات الشباب بمكتبة مصر العامة بدمنهور

تنطلق غدا الاثنين أولى فعاليات البرنامج التدريبي “ستارز” لتنمية قدرات الشباب والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويمكن التسجيل فى دورات البرنامج للشباب والفتيات من طلبة التعليم الجامعي والمتطوعين في العمل العام حيث تبدأ الدورات خلال الفترة من ١٤ وحتى ١٧ أكتوبر الجاري بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

والتسجيل والتقديم متاح حالياً على الرابط التالي :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctMXM6ajxyLOHTLDHD28QgW_w-83Eem22dGJjWzlwSRk7chw/viewform