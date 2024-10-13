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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. انطلاق برنامج "ستارز" لتنمية قدرات الشباب بمكتبة مصر العامة بدمنهور

التحالف الوطني
التحالف الوطني
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تنطلق غدا الاثنين أولى فعاليات البرنامج التدريبي “ستارز” لتنمية قدرات الشباب والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويمكن التسجيل فى دورات البرنامج للشباب والفتيات من طلبة التعليم الجامعي والمتطوعين في العمل العام حيث تبدأ الدورات خلال الفترة من ١٤ وحتى ١٧ أكتوبر الجاري بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

والتسجيل والتقديم متاح حالياً على الرابط التالي :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctMXM6ajxyLOHTLDHD28QgW_w-83Eem22dGJjWzlwSRk7chw/viewform

الأهلي التنموي التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنمية قدرات الشباب قدرات الشباب مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤسسة حياة كريمة مكتبة مصر العامة بدمنهور مكتبة مصر العامة مكتبة الإسكندرية