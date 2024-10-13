سقوط كاريكو وقشطة وبحوزتهما 112 طربة حشيش قبل توزيعها بمولد السيد البدوي

تمكن ضباط البحث الجنائي بقسم ثان طنطا من ضبط ١١٢ طربة حشيش قبل توزيعهم في مولد السيد البدوي بطنطا.

كان اللواء ايمن عبد الحميد مدير امن الغربية تلقي اخطار من العميد حسام الغريب مأمور قسم ثان طنطا يفيد باحباط ١١٢ طربة حشيش قبل توزيعهم في مولد السيد اليدوي

كانت معلومات وصلت للرائد احمد جمعة رئيس مباحث قيم ثان طنطا طنطا تفيد بوحود كميه من مخدر الحشيش مع ٢ من نطاق الدائره وغرض توزيعهم

علي الفور تم تشكيل فريق من مباحث ثان طنطا برئاسة الرائد احمد جمعة والنقباء احمد حسام داوود وكريم الدفتار لضبط المتهمين.

وتم عمل خطة أمنية وتم ضبط ٢ متهمين الأول ك ا. والثاني م ق في العقد الثالث من العمر وشهرتهم كاريكو وقشطه وبحوزتهم ١١٢ طربة حشيش وتم تحريز المضبوطات واخطار اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بآخر التطورات واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.