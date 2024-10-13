قوة عسكرية إسرائيلية تحاول التوغل بريا فى الجنوب اللبناني.. وحزب الله يتصدى لها

قال مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من حاصبيا، أحمد سنجاب، إن هناك قوة عسكرية إسرائيلية قامت بمحاولة للتوغل برًا في بلدة راميا في القطاع الأوسط للجنوب اللبناني، وأُحبطت هذه المحاولات التي توالت منذ الساعة الثالثة من فجر اليوم وحتى قبل قليل.

وأضاف أن هناك اشتباكات مباشرة ومواجهات عديدة على طول بلدة راميا والشريط الحدودي بين البلدة اللبنانية الجنوبية راميا والموقع العسكري الإسرائيلي راميا، وفي بادئ الأمر في الثالثة من صباح اليوم رصد عناصر من حزب الله تحركًا لجنود جيش الاحتلال في موقع راميا العسكري الإسرائيلي في استعداد للتحرك البري نحو الأراضي اللبنانية.

وأكد أنه تم استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ موجه، ثم بعد ذلك بقليل تم استهداف آلية مدرعة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ أيضًا، ما أدي إلى سقوط عدد من الجرحي والقتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعد وقت قليل قامت قوة عسكرية إسرائيلية بالتسلل لمنطقة راميا في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني وتم استهداف تلك القوة، فيما دارت مواجهات واشتباكات بين الجانبين حتى أُجبرت على التراجع مرة أخرى.