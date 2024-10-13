ads
الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قوة عسكرية إسرائيلية تحاول التوغل بريا فى الجنوب اللبناني.. وحزب الله يتصدى لها

حزب الله
حزب الله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من حاصبيا، أحمد سنجاب، إن هناك قوة عسكرية إسرائيلية قامت بمحاولة للتوغل برًا في بلدة راميا في القطاع الأوسط للجنوب اللبناني، وأُحبطت هذه المحاولات التي توالت منذ الساعة الثالثة من فجر اليوم وحتى قبل قليل.

وأضاف أن هناك اشتباكات مباشرة ومواجهات عديدة على طول بلدة راميا والشريط الحدودي بين البلدة اللبنانية الجنوبية راميا والموقع العسكري الإسرائيلي راميا، وفي بادئ الأمر في الثالثة من صباح اليوم رصد عناصر من حزب الله تحركًا لجنود جيش الاحتلال في موقع راميا العسكري الإسرائيلي في استعداد للتحرك البري نحو الأراضي اللبنانية.

وأكد أنه تم استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ موجه، ثم بعد ذلك بقليل تم استهداف آلية مدرعة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ أيضًا، ما أدي إلى سقوط عدد من الجرحي والقتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعد وقت قليل قامت قوة عسكرية إسرائيلية بالتسلل لمنطقة راميا في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني وتم استهداف تلك القوة، فيما دارت مواجهات واشتباكات بين الجانبين حتى أُجبرت على التراجع مرة أخرى.

بلدة راميا جيش الاحتلال الجنوب اللبناني حزب الله لبنان