كأس الأمم الأفريقية.. من بديل محمد صلاح في مباراة الإياب أمام موريتانيا؟

يلتقى المنتخب الوطنى بعد غد الثلاثاء، نظيره الموريتاني، فى تمام السابعة على ملعب “الشيخ ولد بيديا”، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

بعد قرار مغادرة محمد صلاح يصبح إمام الجهاز الفني بقيادة حسام حسن عدة سيناريوهات متوقعة كبديل لقائد المنتخب.

فقد ينوي حسام حسن للعب أحمد زيزو مكان محمد صلاح ، وقد يلجأ الي تريزيجيه في منتصف الملعب ويلعب في الأمام ب مصطفي محمد وعمر مرموش أو يتم الاعتماد على إبراهيم عادل أو مصطفي فتحي كبديل لصلاح .

وتغادر بعثة منتخب مصر اليوم الأحد في الرابعة عصر إلى موريتانيا على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة المنتخب الموريتانى المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويخوض المنتخب مرانا صباحيا اليوم قبل سفر البعثة الي نواكشوط على ان يؤدي اللاعبون مرانا وحيدا غدا الإثنين قبل مواجهة العودة الثلاثاء المقبل .

وعزز المنتخب صدارته لترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وذلك عقب فوزه على نظيره الموريتاني 2 / صفر، الجمعة الماضية ، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات .