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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

42227 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

الحرب في غزة
الحرب في غزة
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أعلنت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42،227، حيث يُعتبر أغلب الضحايا من الأطفال والنساء، وذلك منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

كما أشارت الوكالة إلى أن عدد الإصابات قد ارتفع ليصل إلى 98،464، مع استمرار وجود آلاف الضحايا تحت الأنقاض، مما يعكس تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وفي السياق ذاته، أفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال ارتكبت أربع مجازر بحق العائلات في غزة، حيث وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية 52 شهيدًا و128 إصابة. وأوضحت الوكالة أن عددًا من الضحايا لا يزالون عالقين تحت الركام وفي الشوارع، مما يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم وإنقاذهم.
 

حصيلة الشهداء غزة